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Дивіться ефектну гонку Audi RS6 проти Lamborghini Urus на мокрій трасі: відео

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Audi та Lamborghini порівняли у гонці на мокрій трасі - фото 1
Audi та Lamborghini порівняли у гонці на мокрій трасі

Блогери YouTube-каналу carwow влаштували дуель між новою Audi RS6 і Lamborghini Urus. Серія заїздів проходила на мокрій трасі – спочатку суперуніверсал і кросовер воювали в дрегу на 402 метри, потім відбулися 2 паралельні заїзди з ходу, а крапку поставив тест ефективності гальм.

Audi RS6 Avant – універсал з бензиновим з 4,0-літровим V8 з подвійним наддувом, помірно-гібридною надбудовою, 8-швидкісним автоматом і повним приводом. Пікова віддача RS6 – 600 кінських сил і 800 Нм, маса – 2075 кілограмів. У Великій Британії модель коштує від 94,5 тисячі фунтів стерлінгів.

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Lamborghini Urus оснащується тією ж бітурбовісімкою 4.0, що й Audi RS6, проте агрегат форсований до 650 кінських сил і 850 Нм, але гібридної надбудови немає. Кросовер італійської марки важить 2199 кілограмів. Ціна у Великій Британії стартує зі 160 тисяч фунтів стерлінгів.

У заїзді з місця на слизькому покритті повнопривідні п'ятидверки показали дуже близькі результати: переможця визначив фотофініш. Однак у дрег-гонці на сухій трасі від Archie Hamilton Racing підсумки виявилися однозначними.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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