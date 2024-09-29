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Chevy Trax продемонстрував ганебний результат: дивіться відео краштесту автомобіля
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Сучасні автомобілі безпечніші, ніж будь-коли. Але нові та більш складні краш-тести показують, де автовиробникам ще є над чим працювати.
Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) нещодавно протестував Chevrolet Trax 2024 року, і кросовер не отримав хороших результатів у двох оновлених оцінках, пише Motor1.
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Trax отримав оцінку "Прийнятно" – на одну сходинку нижче "Добре" – в оновленому бічному краш-тесті. IIHS зафіксував підвищений ризик травм грудної клітки і тазу для переднього пасажира і підвищений ризик травм грудної клітки для заднього пасажира. Інститут підвищив суворість тесту, збільшивши вагу автомобіля для краш-тесту, одночасно проводячи тест на більш високій швидкості.
"Ми бачимо, що не всі автомобілі отримують хорошу оцінку при першому випробуванні в цьому режимі", – сказала Беккі Мюллер, старший інженер-дослідник IIHS, сподіваючись, що автовиробники візьмуть до уваги ці результати і вдосконалять автомобіль при його переробці.
Trax також отримав оцінку "Незадовільно" в оновленому краш-тесті з помірним перекриттям через підвищений ризик травм голови та грудної клітки для пасажира на задньому сидінні. Він отримав оцінку "Посередньо" в тестах на запобігання наїзду на пішоходів і передніх пішохідних переходах. Ближнє світло фар недостатньо далеко висвітлювало дорогу, а автоматична система екстреного гальмування не працювала належним чином у нічний час.
Chevy Trax отримав погану оцінку у краштесті: дивіться відео
IIHS також протестував Buick Envista, який використовує ту ж платформу General Motors, що і Trax, і отримав майже такі ж оцінки. Обидва автомобілі отримали оцінку "Добре" в тестах на невелике перекриття спереду та оригінальному тесті на помірне перекриття спереду, а також "Погано" в оновленому тесті на перекриття спереду. Однак Envista отримала оцінку "Задовільно" в тесті на запобігання зіткненням спереду.
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Ви можете ознайомитися зі списком рейтингів IIHS, який включає Trax та Envista, а також моделі Top Safety Pick+, такі як Mazda CX-30 та Honda HR-V, які отримали оцінку "Добре" в оновлених краш-тестах з помірним перекриттям фронтальної частини.
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