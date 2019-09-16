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Дівчина з'їла свій перстень уві сні: її переслідували грабіжники
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Мешканка США проковтнула золотий перстень з великим діамантом через те, що їй наснилися грабіжники.
Дівчина Дженна Еванс з Каліфорнії побачила уві сні, як за нею біжать грабіжники. Американка сховала обручку в роті, щоб її не вкрали.
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Коли 29-річна дівчина прокинулася, то не виявила прикраси на пальці і запідозрила, що дійсно уві сні сховала її в роті. Еванс розбудила свого коханого і розповіла йому про те, що трапилося. Чоловік довго не міг повірити в історію своєї дівчини, але погодився відвезти її в лікарню.
За допомогою рентгенівського знімка лікарі виявили перстень, який опинився вже в шлунку дівчини. Прикрасу дістали за допомогою ендоскопа. Сама Дженна каже, що після того, як перстень дістали, його віддали чоловіку, а не їй. Хлопець вручить Дженні обручку, переконавшись, що їй більше не сняться такі страшні сни.
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