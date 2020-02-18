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Дівчина знімала відео в TikTok, але тепер усі їй співчувають

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Дівчина знімала відео в TikTok, але тепер усі їй співчувають - фото 1

У мережі набуває популярності ролик з дівчиною, яка просто хотіла зняти ролик для TikTok, але зафіксувала не найкращий момент свого життя. З ким не трапляється.

На платформі Reddit користувач з ніком rat225 поділився, здавалось б, звичайним кумедним відео про молоду дівчину і TikTok, яке швидко піднялось у тренди. За лічені години його переглянули 50 тисяч осіб, а ще більше тисячі залишили коментарі.

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А все тому, що на ролику немає жодного кривляння та піддавання трендах. Прямо посеред зйомки головна героїня отримує повідомлення про те, що її відсторонили від навчання у школі. І вираз обличчя дівчини демонструє весь її шок. На диво, більшість коментаторів поспівчували їй та зізнались, що також потрапляли у неприємні ситуації з навчанням.

Girl gets denied from school while filming tiktok from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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