Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею

Ця дівчина обрала весільний наряд, який просто неможливо не помітити.

Люди отримують славу завдяки якимось талантам і здібностям, часом вони стають відомі завдяки своїй кмітливості, а ось Інтан Аззахра прославилася завдяки своїй весільній сукні.

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У соціальних мережах фотографії з весільної церемонії цієї азіатської красуні набрали сотні тисяч лайків і коментарів, побивши всі рекорди в категорії "весілля". Після офіційної частини одруження, наречена переодяглася у другу сукню, зшиту спеціально для заходу тим самим дизайнером. Решту вечора дівчина провела в цій пишній червоній сукні.

Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею

Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею

Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею

Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею

Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею

Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею

Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею

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