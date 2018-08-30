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Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею

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Дівчина побила всі рекорди в категорії "весілля" у Instagram - фото 1
Дівчина побила всі рекорди в категорії "весілля" у Instagram / dailymail

Ця дівчина обрала весільний наряд, який просто неможливо не помітити.

Люди отримують славу завдяки якимось талантам і здібностям, часом вони стають відомі завдяки своїй кмітливості, а ось Інтан Аззахра прославилася завдяки своїй весільній сукні.

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У соціальних мережах фотографії з весільної церемонії цієї азіатської красуні набрали сотні тисяч лайків і коментарів, побивши всі рекорди в категорії "весілля". Після офіційної частини одруження, наречена переодяглася у другу сукню, зшиту спеціально для заходу тим самим дизайнером. Решту вечора дівчина провела в цій пишній червоній сукні.

Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею - фото 273149
Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею
Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею - фото 273148
Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею
Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею - фото 273146
Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею - фото 273143
Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею
Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею - фото 273142
Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею
Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею - фото 273147
Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею
Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею - фото 273140
Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею
Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею - фото 273141
Дівчина здивувала весь світ своєю весільною сукнею

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Джерело: dailymail
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