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Дівчина, яка застрягла в павутині: дивіться трейлер фільму

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Стрічку знято в жанрі детектива - фото 1
Стрічку знято в жанрі детектива / Vanity Fair

У мережі був опублікований трейлер фільму Дівчина, яка застрягла в павутині від компанії Sony Pictures.

Головну роль у фільмі виконує 34-річна британська актриса Клер Фой, відома за роллю Єлизавети II у серіалі "Корона".

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В основу сюжету фільму покладено історію протистояння головної героїні, хакера Лісбет Саландер, і її сестри, яка майстерно маніпулює людьми. Стрічку знято в жанрі детектива. У фільмі також знімаються Сильвія Хукс, Андреа Пежич, Кіт Станфильд і Сверир Гуднасон. Режисером виступив Федерико Альварес.

Прем'єра стрічки запланована на 9 листопада цього року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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