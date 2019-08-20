Дівчина, яка торгує рибою, привернула увагу в мережі

Молодий хлопець прогулювався по рибному ринку свого міста. В одному з рядів він зауважив дуже красиву продавчиню модельної зовнішності. Він сфотографував її і виклав знімки у Facebook.

Фото хлопець підписав так: "Мама, тепер я завжди буду купувати для тебе рибу!"

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Пізніше з'ясувалося, що місцева красуня – тайванська модель, 26-річна Лю Пенпен. В той день дівчина допомагала продавати рибу в крамниці своєї матері. Це їх невеликий сімейний бізнес. Молода дівчина стала популярною, після того як її фото з'явилися в інтернеті. Користувачі залишали добрі коментарі під її зображеннями. Лю написала у відповідь, що вона часто з'являється на ринку, щоб допомогти своїй матері в роботі.

У кіоску завжди багато народу, деякі купують рибу, інші дивляться, як дівчина спритно обробляє і продає морепродукти. Сюжет про незвичайну продавчиню з'явився навіть у місцевих новинах. Мати Лю поділилася в інтерв'ю, що її дочка – дуже віддана дитина. Вона приходила і допомагала щоразу, коли у неї був час, тому що турбувалася про те, що її мама дуже втомилася і їй важко справлятися з роботою.

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