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Дівчина вирішила поплавати в озері взимку: епічне відео
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Не тільки влітку люди готові робити дивні вчинки, через які сором відчувають інші. Приміром, героїня цього ролика вирішила, що стрибнути в озеро взимку – це гарна ідея.
На платформі Reddit користувач з ніком ratlungs опублікував епічне відео, на якому демонструє, чому не варто влаштовувати купання в зимовий період. За короткий час дописі піднявся у топи, зібравши понад 37 тисяч балів та більше як тисячу коментарів.
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А все тому, що головна героїня відео – молода білявка – вирішила, що було б круто стрибнути в озеро у морозну погоду. Тож дівчина роздяглась до спіднього та навіть попіклувалась про те, щоб в останню мить зняти шапку. Але не важко здогадатись, що жодна частина її гардеробу не намокла, адже озеро замерзло. Зате кілька синців точно нагадають дівчині про те, що ідея була зовсім не найкращою.
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