Дівчина викрила свою сестру-блогершу, показавши її справжній ранок

Ця дівчина вирішила перехитрити своїх фоловерів фейковою фотографією з походу, проте її сестра вивела ошуканку на чисту воду!

У своєму Instagram-акаунті Кейсі Сосновскі опублікувала фотографію на лісовій стежці і зазначила геотег парк озера Окахумпка у Флориді. Пост вона підписала показово глибокою думкою про цілющі властивості природи.

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Цей кадр так і міг залишитися одним з тисяч ідеально несправжніх постів, створених виключно заради лайків. Однак у справу втрутилася Карлі Сосновскі, сестра блогерши. У своєму Twitter-акаунті вона пожартувала з дівчини. Виявилося, замість того щоб гуляти десь в глушині, Кейсі просто сфотографувалася у дворі свого будинку.

"Моя сестра сказала, що збирається в похід... Це наш задній двір". Її пост швидко став вірусним, набравши понад 270 тисяч лайків і більше 40 тисяч ретвітів. Люди одразу почали жартувати, що задній двір такий великий, що, в принципі, можна на ньому і в похід сходити.

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