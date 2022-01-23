Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою

Ми знаємо ще одну вагому причину, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо MAXIMUM про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Хлоя Черрі — 24-річна акторка серіалу "Ейфорія" та зірка порно.

Продовжуємо традиційну найспокусливішу рубрику на Радіо MAXIMUM. Сьогодні нашою героїнею стала 24-річна Хлоя Черрі – акторка другого сезону популярного серіалу "Ейфорія", яка зіграла персонажа Фей. Крім цього, користувачі мережі звернули увагу, що дівчина є ще й зіркою фільмів для дорослих. У порноіндустрії вона відома під псевдонімом Хлоя Кутюр.

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Хлої Черрі зараз 24 роки. Вона народилася у штаті Пенсільванія (США). У першому порно американка знялася ще у 2015 році. З того часу вона здобула понад 172 титули як актриса фільмів 18+. На вересень 2019 року на її рахунку було понад 340 порнороликів.

А свою першу роль у телевізійному кіно дівчина отримала в гучному проєкті від НВО "Ейфорія". У другому сезоні серіалу персонаж Черрі – Фей – є подругою продавця забороненими речовинами та наркоманкою. Героїня вже у першій серії потрапляє в колотнечу разом з Ру.

Крім цього, красуня активно веде й сторінку в Instagram, де за нею стежать понад 450 тисяч юзерів. Та й це не дивно, адже Черрі регулярно тішить своїх підписників відвертими фото. Найсексуальніші з них ми сьогодні обрали для тебе. Насолоджуйся:

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