На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
- 1544
Ми знаємо ще одну вагому причину, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо MAXIMUM про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Хлоя Черрі — 24-річна акторка серіалу "Ейфорія" та зірка порно.
Продовжуємо традиційну найспокусливішу рубрику на Радіо MAXIMUM. Сьогодні нашою героїнею стала 24-річна Хлоя Черрі – акторка другого сезону популярного серіалу "Ейфорія", яка зіграла персонажа Фей. Крім цього, користувачі мережі звернули увагу, що дівчина є ще й зіркою фільмів для дорослих. У порноіндустрії вона відома під псевдонімом Хлоя Кутюр.
Більше спокуси: Дівчина тижня: зірка OnlyFans Селін Чентіно, яка відверто хизується своїми формами – 18+
Хлої Черрі зараз 24 роки. Вона народилася у штаті Пенсільванія (США). У першому порно американка знялася ще у 2015 році. З того часу вона здобула понад 172 титули як актриса фільмів 18+. На вересень 2019 року на її рахунку було понад 340 порнороликів.
А свою першу роль у телевізійному кіно дівчина отримала в гучному проєкті від НВО "Ейфорія". У другому сезоні серіалу персонаж Черрі – Фей – є подругою продавця забороненими речовинами та наркоманкою. Героїня вже у першій серії потрапляє в колотнечу разом з Ру.
Крім цього, красуня активно веде й сторінку в Instagram, де за нею стежать понад 450 тисяч юзерів. Та й це не дивно, адже Черрі регулярно тішить своїх підписників відвертими фото. Найсексуальніші з них ми сьогодні обрали для тебе. Насолоджуйся:
Читай також: Дівчина тижня: українська блогерка Олена Омович, яка без комплексів демонструє свої форми
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
19:11Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
18:49Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
-
18:32Суперкар Porsche з пробігом 333 тисячі кілометри пустять з молотка
-
18:17Гороскоп на 25 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Буде боляче: вийшов трейлер комедійного серіалу про будні медиків
-
17:43У мережі з'явилися технічні характеристики міжнародної версії Redmi Note 11 Pro 4G
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором
- 20 січня
-
20:53Надто красива для любові: модель Playboy здивувала зізнанням 18+