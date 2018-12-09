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Дівчина тижня: багатодітна мама Наннет Хаммонд, яка стала справжньою Барбі (18+)
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Наннет Хаммонд – 44-річна мати п'яти дітей, яка перевтілилася у живу Барбі.
Всі дівчата мріють виглядати якомога більш красивими і прикладають для цього максимум зусиль. Але іноді у своєму прагненні змінити себе у кращу сторону вони помітно перегинають палицю.
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Мешканка американського міста Клівленд, Наннетт Хаммонд, з раннього дитинства була незадоволена своєю зовнішністю. Вона мріяла бути схожою на живу ляльку Барбі з такою ж витонченою фігурою і білявим волоссям. Ставши дорослою, Наннет вирішила повністю змінити свою зовнішність. Заради втілення мрії жінка пройшла через низку пластичних операцій, які зробили з неї справжню ляльку.
Своє перетворення Наннет почала, коли їй виповнився 21 рік. Для того щоб змінити зовнішність, вона взяла кредит на суму 3000 доларів. Насамперед вона збільшила свої груди до четвертого розміру і висвітлила волосся. Результат настільки надихнув дівчину, що все своє подальше життя вона присвятила пластичним операціям і косметичним процедурам. Щоб бути в курсі всіх новинок у сфері корекції зовнішності, жінка навіть влаштувалася працювати медсестрою в клініку пластичної хірургії.
Лялькова зовнішність допомогла красуні зустріти коханого – успішного бізнесмена. Побачивши Наннет він буквально втратив голову. Незабаром закохані одружилися. Вони щасливо живуть разом уже 17 років і виховують п'ятьох дітей! Чоловік просто у захваті від зовнішності своєї коханої, тому щедро оплачує все нові і нові пластичні операції.
Послуги одних тільки пластичних хірургів обійшлися сім'ї в 500 тисяч доларів. До того ж щомісяця Наннет залишає у салонах краси ще близько двох тисяч доларів.
Зараз красуні 44 роки і вона повністю задоволена тим, як виглядає. Чоловік з дітьми в усьому підтримують Наннет і вважають її найкрасивішою жінкою на світі!
Пропонуємо і тобі зацінити перевтілення у Барбі:
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