Дівчина тижня: розкута гольфістка Кеті Кірні, яка зводить з розуму гарячими фото (18+)

Ще одна вагома причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо MAXIMUM про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Кеті Кірні — сексуальна 32-річна американська модель, журналістка та любителька гольфу.

Настав найспокусливіший день на Радіо MAXIMUM, адже жодна неділя не обходиться без знайомства з черговою красунею. Сьогодні героїнею нашої традиційної рубрики є Кеті Кірні – американська модель, журналістка і гольфістка-любителька.

Більше спокуси: Дівчина тижня: зухвала стрибунка з трампліна Юліане Зайфарт, яка оголилася для Playboy

Батько Кеті – гравець в американський футбол – Тім Кірні, якого у 1972 році узяли у "Даллас Ковбойз". Кеті народилася набагато пізніше – 5 липня 1988 року (32 роки), і не в Техасі, де розташований Даллас, а в Міссурі, в Сент-Луїсі. І вона вже давно є однією з найпопулярніших дівчат цього штату, адже у 2012 красуня завоювала титул "Міс Міссурі" і також брала участь в конкурсі "Міс США".

Чарівна дочка гравця в американський футбол Кеті за вказівкою батька з дитинства займалася гольфом, і вона могла стати успішною гольфісткою. Потім пробувала себе в журналістці, але в підсумку зупинилася на кар'єрі моделі. І вибір явно правильний. Ти тільки подивись на її шикарні форми!

Дослідивши сторінку Кеті в Instagram, де у неї уже понад 420-тисячна армія шанувальників, ми відібрали для тебе найсексуальніші фото. Насолоджуйся гарячою добіркою, на якій дівчина позує у пікантних нарядах і демонструє ідеальне тіло у відвертих бікіні:

Читай також: Дівчина тижня: копія Ріанни Прісцілла Беатріс – потенційна володарка найкрасивіших сідниць