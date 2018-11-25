Дівчина тижня: гаряча каліфорнійська модель та зірка Instagram Мішель Матур

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Мішель Матур – чарівна каліфорнійська модель, зірка Instagram, актриса та діджей.

Мішель Матур – чарівна модель, зірка Instagram, актриса і діджей. Володіє особливою зовнішністю, яка привертає до неї увагу поціновувачів жіночої краси. Засмага, темне волосся, виразні очі, чуттєві повні губи, ідеальна фігура – хіба можна пройти повз такої прекрасної дівчини?

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Дата народження: 1 січня 1990 року (28 років);

Місце народження: Лос-Анджелес.

Мішель відома не лише завдяки ефектним фотографіям у мережі, але й тим, що впродовж останніх років виступає як діджей на найгучніших вечірках у Лос-Анджелесі.

Професія діджея для Мішель зараз є основною. Робота моделлю для дівчини – швидше хобі або спосіб додаткового заробітку. Головною ж мрією Мішель Матура є кар'єра актриси. Будемо сподіватися, що мрія красуні здійсниться, і незабаром ми зможемо побачити її акторську гру на великому екрані.

Мішель Матуро веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram. Тут вона публікує красиві фотографії, які отримують неабияк радують шанувальників красуні. Зараз на сторінку дівчини підписано понад 460 тисяч осіб. Серед підписників є як ті, хто захоплюється яскравою красою дівчини, так і ті, хто добре знайомий з її творчістю.

Ми ж підібрали найспекотніші знімки нашої сьогоднішньої дівчини тижня. Заціни і ти!

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