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Дівчина тижня: безсоромна модель Прісціла Учоа, яка обожнює зніматися голяка (18+)

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Дівчина тижня: безсоромна модель Прісціла Учоа, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Прісціла Учоа – 32-річна бразильська модель, яка не дає спокою чоловікам своїми пікантними кадрами. Ти оціниш!

Вечір неділі і, уже традиційно, ми підготували для тебе гарячий сюрприз у рамках найсексуальнішої рубрики від Радіо МАКСИМУМ. Знайомимо тебе ближче з безсоромним дівчиськом, яка полюбляє фотографуватися голяка. І це – гаряча 32-річна бразильська модель Прісціла Учоа.

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Дата народження: 7 квітня 1987 року (32 роки);
Рідна країна: Бразилія;
Зріст: 175 см;
Параметри: 87-60-89 см.

Прісціла Учоа народилася і виросла в Бразилії. Як і більшість моделей, дівчина знімається в бікіні. Нещодавно красуня підписала контракт з MGM Models, і тепер її чекає велике майбутнє. А ше, судячи зі сторінки в Instagram, модель надзвичайно любить подорожі, адже у дівчини чимало ефектних кадрів з різних куточків світу.

До слова, гортаючи акаунт Прісціли в Instagram, ми помітили, що є багато фото, на яких спокуслива красуня не те що без бюстгальтера, а й зовсім без нічого. Тож ми підготували для тебе добірку найвідвертіших знімків, від яких твоє серце почнеться битися ще швидше. Насолоджуйся:

Дівчина тижня: безсоромна модель Прісціла Учоа, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 368783

Дівчина тижня: безсоромна модель Прісціла Учоа, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 368784

Дівчина тижня: безсоромна модель Прісціла Учоа, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 368785

Дівчина тижня: безсоромна модель Прісціла Учоа, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 368786

Дівчина тижня: безсоромна модель Прісціла Учоа, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 368787

Дівчина тижня: безсоромна модель Прісціла Учоа, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 368788

Дівчина тижня: безсоромна модель Прісціла Учоа, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 368789

Дівчина тижня: безсоромна модель Прісціла Учоа, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 368790

Дівчина тижня: безсоромна модель Прісціла Учоа, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 368791

Дівчина тижня: безсоромна модель Прісціла Учоа, яка обожнює зніматися голяка (18+) - фото 368792

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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