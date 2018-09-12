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Дівчина тижня. Еліна Світоліна – нова суперзірка в українському спорті
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Еліна Світоліна відзначає 12 вересня свій день народження! Цьогоріч українській тенісистці виповнилось 24 роки!
Успіху Еліни може позаздрити будь-яка юна тенісистка – Світоліна буквально за кілька років пройшла шлях від юніорських турнірів до першої десятки світового рейтингу. 5,5 мільйонів – вже стільки призових в активі Еліни в її кар'єрі.
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Перемога тенісистки в Торонто стала п’ятою цього року, в результаті чого Еліна стала четвертою ракеткою світу. Причому, три з п’яти перемог Світоліна здобула на найпрестижніших турнірах серії Premier 5. Це новий особистий рекорд Світоліної та всього жіночого українського тенісу. У той же час Світоліна повторила всеукраїнський рекорд. Давайте детальніше ознайомимось з історієї успіху Еліни Світоліної.
2008 – Поява на ITF
У віці 14 років Еліна вперше з'явилася на турнірі ITF. Це був харківський "ф'ючерс". З цього моменту юне українське дарування все частіше з'являлося на турнірах цієї серії.
2010 – Підкорення Парижа
Тоді у фіналі вона обіграла Онс Жабер з Тунісу, ставши другою українкою в історії, яка виграла один з юніорських турнірів Grand Slam.
2011 – Перші перемоги на ITF
Перші виграні турніри ITF дозволили Світоліній потрапити в кваліфікацію на турнірах WTA.
2012 – Дебют в WTA-турі і перший титул на челленджері
Знаковим для Світоліної став 2012-й рік – вона не тільки зіграла свій перший турнір в WTA-турі, а й змогла завоювати в цьому році свій перший титул, нехай і на другому за рангом турнірі. У липні Світоліна програла у фіналі юніорського Вімблдону канадійці Ежені Бушар, а незабаром вийшла в "основу" турніру WTA в Баку. Потім відбувся дебют юної українки в турнірі Grand Slam.
2013 – перший титул турніру WTA, підкорення Топ-100 та Топ-50 світового рейтингу
Не менш успішним став для Світоліної і наступний рік. Уже в лютому 2013-го Світоліній вдалося увірватися в першу сотню рейтингу WTA, а в липні, вигравши турнір WTA в Баку, де вона в фіналі обіграла ізраїльтянку Шахар Пеєр, українка підкорює і топ-50 світового рейтингу! За підсумками сезону Світоліна вже входить в топ-40.
2015 – чвертьфінал Roland Garros і топ-20 рейтингу WTA
У 2014-му році Світоліна знову виграла турнір WTA в Баку, а в наступному році додала в послужний список третій титул WTA, отримавши перемогу на турнірі в Марракеші. Але, мабуть, головною подією в 2015-му році став прорив 20-річної українки в першу двадцятку рейтингу WTA. Сталося це після виходу в чвертьфінал Roland Garros, де зупинити її зуміла лише Ана Іванович.
2016 – перемога над Сереною Вільямс на Іграх в Ріо і топ-15 рейтингу WTA
Світоліна продовжує своє сходження. У березні 2016 року в фіналі турніру в Куала-Лумпурі вона обігрує в трьох партіях Бушар, а на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро українка зуміла обіграти першу ракетку світу Серену Вільямс. За підсумками ще одного успішного року Світоліна вже стала 14-ю ракеткою світу.
В результаті перемоги в Канаді Еліна отримала чек на півмільйона доларів і прокоментувала, куди і на що тратить гроші:
Знаєте, здається, що ми отримуємо великі гроші. Так, так і є, але ж ми граємо майже цілий рік і з нами подорожують великі команди фахівців. Ти також ніколи не знаєш, коли закінчиться твоя кар'єра. Так що, ми не думаємо, мовляв, о, які гроші. Ми багато витрачаємо на перельоти, харчування, на сім'ю і команду, – каже Світоліна
Особисте життя спортсменка старається не виставляти на публіку та уникає коментарів, проте відомо, що в кінці минулого року перша ракетка України Еліна Світоліна почала зустрічатися з англійським гравцем в крикет Рисом Топлі і вперше публічно розповіла про свої стосунки:
Я відразу помітила його. Це було нескладно. Він два метри зросту і дуже сильний. Тоді я була дуже зосереджена на своєму тренуванні, а вже потім знову побачила його в ресторані, – згадує Світоліна про знайомство з коханим.
Рис Топл – англійський гравець у крикет. 23 роки. Народився в Іпсвічі, представник династії гравців в крикет, адже і його батько Дон Топлі, і його дядько Пітер Топлі були професійними крикетистами.
Топлі має 16 тисяч підписників в Instagram, але в цьому англієць значно поступається своїй українській дівчині, адже у Світоліної аж 106 тисяч шанувальників в соцмережі.
Що ж, якщо вже згадали про Instagram, то давайте подивимось, як Еліна і Рис разом проводять час:
Окрім спорту, Еліна знаходить час і на віпочинок, про що свідчать фото в спокусливих купальниках:
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