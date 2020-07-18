Дівчина створила підйомник для своїх стареньких мопсів (відео)

Карантин змусив людей проводити більше часу вдома, тож і кількість шалених і крутих ідей виросла. Прикладом цього є дівчина з Нового Орлеана, яка створила підйомник для своїх стареньких собак.

Соня Карімі з Нового Орлеана дійшла до геніальної ідеї, як допомогти своїм стареньким собакам спростити пересування домом. Тому вона побудувала дерев'яну сходову клітку для пухнастиків, яку назвала собакоелеватором.

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А після публікації фото свого винаходу в соцмережах дівчина зібрала шквал захоплених коментарів. Особливої уваги заслуговують кадри з мопсами та бульдогом, які вже оцінили зручність пристрою. Відзначимо, що Соня працює фізіотерапевтом, а ідея з підйомником виникла після того, як вона забрала додому собаку Бодхі із розірваними зв'язками.

Гортайте галерею:

"На роботі я бачила, наскільки корисні сходи для людей, тому була здивована, що не було нічого подібного для собак у час, коли існує чимало продуктів для домашніх тварин", – пояснює вона. До слова, всього у дівчини четверо собак: 10-річний Бодхі, 13-річний Джордж, 10-річний Сем та 4-річний Емері.

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