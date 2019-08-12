Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Рецепти

Дівчина стрибнула на матрац у басейні, але щось пішло не так: кумедне

  • 28
Дівчина стрибнула на матрац у басейні, але щось пішло не так: кумедне - фото 1

Здається, що цього літа у всіх все добре, а в тебе не вийшло поїхати на відпочинок чи завалив іспити. У такі хвилини краще відвести душу і поглянути на тих, кому ще гірше або хоча б на тих, хто тебе розуміє. І якщо ти невдаха цього літа, то ця дівчина тебе точно розуміє.

На короткому ролику видно, як дівчина наміряється стрибнути у басейн на надувний матрац. Коли вона таки наважилася – стрибнула, але вітер її випередив. Так, перед самим приземленням матрац перевернувся і дівчина впала прямо у воду.

І ще: Кумедний пес зіпсував фотосесію закоханої парочки: але вийшло дуже круто!

Багато хто з користувачів мережі впізнали у цьому відео себе, причому в абсолютно різних ситуаціях, і посміялися над дівчиною і собою зі сльозами на очах.

Читайте також: Величезний пітон налякав дітей, спустившись зі стелі у ванній: фотофакт

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 3799
ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10
  • 07 серпня, 19:55
  • 761
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1678049
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл