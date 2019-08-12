Дівчина стрибнула на матрац у басейні, але щось пішло не так: кумедне

Здається, що цього літа у всіх все добре, а в тебе не вийшло поїхати на відпочинок чи завалив іспити. У такі хвилини краще відвести душу і поглянути на тих, кому ще гірше або хоча б на тих, хто тебе розуміє. І якщо ти невдаха цього літа, то ця дівчина тебе точно розуміє.

На короткому ролику видно, як дівчина наміряється стрибнути у басейн на надувний матрац. Коли вона таки наважилася – стрибнула, але вітер її випередив. Так, перед самим приземленням матрац перевернувся і дівчина впала прямо у воду.

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Багато хто з користувачів мережі впізнали у цьому відео себе, причому в абсолютно різних ситуаціях, і посміялися над дівчиною і собою зі сльозами на очах.

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