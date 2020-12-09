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Бабуся випадково відправила внучці свої голі фото: реакція дівчини підірвала мережу

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Бабуся випадково відправила внучці свої голі фото: реакція дівчини підірвала мережу - фото 1

Бабуся випадково відправила інтимні фото своєї внучці – TikTok-блогерці Маркіті Грін. Усвідомивши помилку, жінка відразу ж попросила родичку видалити знімки з телефону. За її словами, ці кадри призначалися для її друга – Браяна.

Так, жінка записала голосове повідомлення і вибачилася за відправлені оголені знімки. А Маркіта Грін зняла свою реакцію на побачене і опублікувала цей ролик у TikTok.

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Своїм виглядом в кадрі внучка показала, що інтимні знімки бабусі змусили її страждати – на відео вона закрила очі рукою. "Я навіть працювати не можу", – прокоментувала Грін свій стан після побаченого.

За тиждень ролик набрав понад 1,5 мільйона переглядів і 230 тисяч лайків. Багато глядачів посміялися над помилкою бабусі, а деякі підтримали її внучку. "Я б просто помер, якби таке сталося зі мною", – поділився своїми думками один з коментаторів.

@mimibae89

Grandma tripping I can’t even function at work #fyp #foryoupage #fypシ #4u

♬ yort_. - @yort_.

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