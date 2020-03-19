Дівчина показала, як зробити маску з трусів: кумедне відео

Останнім часом люди з різних куточків світу намагаються зробити захисну маску з будь-яких підручних засобів. Так, досить оригінальний і смішний спосіб захиститися від коронавірусу показали на відео у Facebook.

Кумедний відеоролик з'явився в соцмережі з незвичайним способом зробити маску з трусів. Відео опублікувала користувачка Facebook Martina Roubková.

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"Натхнення тим, у кого немає маски", – побажала всім автор ролика. На кадрах видно, як легким рухом рук звичайні чоловічі труси-боксерки перетворюються в маску і навіть в повноцінний головний убір.

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