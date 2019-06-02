Дівчина показала, як легко розгладити складки на кросівках: відео

Існує такий вид неприємних речей, які ми вважаємо цілком зрозумілими, тому що впевнені, що з цим нічого не вдієш. Однією з таких проблем є складки на улюбленому взутті. Але нещодавно британка показала, як легко і просто можна розгладити складки на кросівках, щоб вони виглядали як новенькі.

Шантель Де Бонсу з Бексліхіта, Великобританія, пояснила, що її пристрасть до взуття виникла через те, що вона не мала багато пар в дитинстві. Тому дівчина розповіла про "магічний" спосіб усунути складки на взутті. Можливо цей метод розгладження складок на кросівках придумала не вона, але зате вона розповіла про нього в Twitter, через отриману вірусність, про нього дізналися тисячі людей по всій планеті.

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Крок 1. Засуньте у кросівок стільки шкарпеток/старого одягу/паперових рушників, поки складки не разгладяться, і щоб коли ви тиснули на нього, він не стискався.

Крок 2. Намочіть невеликий рушник або тканину гарячою водою, потім відіжміть всю воду, залишивши тканину просто вологою.

Крок 3. Покладіть рушник або тканину поверх складки.

Крок 4. Пропрасуйте праскою рушник або тканину із певним зусиллям. Чим більша складка, тим більше часу вам знадобиться для її усунення.

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