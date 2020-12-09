Страви в ресторанах, як окремий вид мистецтва: приголомшливі фото їжі

Заклади частенько привертають до себе увагу не лише смакотою та декором, а й виглядом страв. Але у когось подача перетворюється у справжнє шоу, що викликає зовсім не ті емоції. Зібрали фото найепічнішої їжі у ресторанах, які тільки доводилось бачити.

На платформі Reddit є окремий сабредіт під назвою We Want Plates, де гурмани борються за право, щоб у закладах їм приносили страви у тарілках, а не на шматках дерева чи черепиці. І якщо ви думаєте, що це жарт, то морально підготуйтесь до того, що ви можете побачити далі.

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Річ у тому, що заклади хочуть вражати своїх відвідувачів не лише ефектними дизайнами приміщень, а й самої їжі. Креатив - це прекрасно, але інколи він переходить всі межі. Тож користувачі публікують епічні фото з ресторанів та бістро, де про традиційний посуд вирішили забути.

Джерело всіх фото: reddit.com/r/WeWantPlates

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