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Дівчина показала лайфхак для ідеально чистої постелі (відео)

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Секрет ідеально чистої постільної білизни - фото 1
Секрет ідеально чистої постільної білизни

Австралійська домогосподарка поділилась простим лайфхаком для ідеальної постільної білизни, який може повторити кожен.

Блогерка з Австралії під ніком Mama Mila активно розвиває свій профіль в TikTok, де публікує різноманітні секрети чистоти та порядку вдома. За період карантину дівчина стала доволі популярною, а недавнє відео для з лайфхаком для м'якої та білосніжної постільної білизни стало справжнім хітом, адже зібрало понад 136 тисяч переглядів!

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В чому секрет? Домогосподарку просто додає пів склянки оцту та пів склянки соди разом з порошком у пральну машинку, а потім показує ідеальний результат.

"Те, що ми не можемо прямісінько зараз відправитись у 5-зірковий готель, не означає, що ми не можемо зробити свій дім схожим на цей", – відзначила блогерка.

@mama_mila_

Just because we can’t go to 5* hotels right now doesn’t mean you can’t make your home feel like one ##tiktokwellness ##learnontiktok ##bedroomcheck ##home

♬ Wildest Dreams - Lacey & Sara

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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