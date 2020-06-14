Дівчина показала лайфхак для ідеально чистої постелі (відео)

Австралійська домогосподарка поділилась простим лайфхаком для ідеальної постільної білизни, який може повторити кожен.

Блогерка з Австралії під ніком Mama Mila активно розвиває свій профіль в TikTok, де публікує різноманітні секрети чистоти та порядку вдома. За період карантину дівчина стала доволі популярною, а недавнє відео для з лайфхаком для м'якої та білосніжної постільної білизни стало справжнім хітом, адже зібрало понад 136 тисяч переглядів!

І ще: 5 способів зберігати банани, щоб вони довше залишалися свіжими

В чому секрет? Домогосподарку просто додає пів склянки оцту та пів склянки соди разом з порошком у пральну машинку, а потім показує ідеальний результат.

"Те, що ми не можемо прямісінько зараз відправитись у 5-зірковий готель, не означає, що ми не можемо зробити свій дім схожим на цей", – відзначила блогерка.

Читайте також: 5 лайфхаків, які зекономлять час на кухні