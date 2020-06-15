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Дівчина пережила одразу всі емоції через торт: епічне відео

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Відео зі святковим тортом підкорило Reddit - фото 1
Відео зі святковим тортом підкорило Reddit

День народження є особливим днем для кожного, але навіть він може приносити не лише позитивні емоції. Так трапилось і з головною героїнею цього відео.

На платформі Reddit користувач з ніком 1_PaayLaay_0 поділився епічним святковим відео з дня народження, яке за стрімко піднялось у тренди. За короткий час допис зібрав понад 47 тисяч балів та більше як 800 коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити, як дівчина отримує торт на свій 23 день народження, однак пісню Happy Birthday перериває раптове падіння випічки. А вже за секунду торт ловить її друг. Як відзначив автор, здається, ця дівчина пережила одразу 10 емоцій, адже її реакція мінялась так само швидко, як і рух тортика зі свічками.

Girl experienced like 10 emotions at once from r/Unexpected

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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