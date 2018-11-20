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Дівчина намалювала Кіану Рівза: актор не забарився із відповіддю

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Рівз на фото тримає телефон із зображенням свого портрета - фото 1
Рівз на фото тримає телефон із зображенням свого портрета / hybridtechcar

Білоруська художниця з Бреста намалювала портрет голлівудського актора Кіану Рівза. Вона була дуже здивована, коли отримала відповідь від нього.

Про це сама художниця написала на своїй сторінці в Instagram.

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Дівчина публікує свої роботи в соцмережі. Серед картин багато портретів відомих акторів та зірок шоу-бізнесу. Ще навесні 2018 року дівчина намалювала портрет Рівза. А напередодні отримала від нього відповідь. Виявилося, що хтось показав роботу білоруської художниці самому Рівзу. Дівчина не знає, хто це зробив, але це точно було зроблено особисто, оскільки в актора немає акаунтів у соцмережах.

Художниці надіслали фото, на якому Рівз тримає телефон із зображенням свого портрета у її виконанні. Дівчині передали, що робота акторові дуже сподобалася. Художниця не стримувала емоцій, і написала, що із задоволенням "хвалиться" надісланою відповіддю і дуже щаслива.

Дівчина намалювала Кіану Рівза: актор не забарився із відповіддю - фото 289982

Дівчина намалювала Кіану Рівза: актор не забарився із відповіддю - фото 289983

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Джерело: hybridtechcar
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