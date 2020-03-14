Дівчина Кіану Рівза розповіла про стосунки з актором

46-річна художниця Олександра Грант в інтерв'ю Vogue розповіла про те, як вплинуло на неї оприлюднення стосунків з 55-річним Кіану Рівзом, коли вони вперше вийшли на публіку на початку листопада 2019 року.

"Я думаю, що кожна людина, яку я знаю, подзвонив мені в перший тиждень листопада, і це дивно", – зізнається вона.

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Світові ЗМІ рясніли заголовками про те, що улюбленець інтернету нарешті обзавівся дівчиною, але багатьох обурило, що вона виявилася майже його ровесницею, яка не женеться за молодістю і не фарбує волосся. "Я – сива жінка зі зростом 1,85. Якби я хотіла виглядати як Кім Кардашян, мені довелося б вкоротити ноги десь на 30 см", – жартує Олександра.

Художниця розповіла, що почала сивіти ще до тридцятиріччя, і хоча довгий час фарбувала волосся, все ж вирішила не підлаштовуватися під чужі стандарти краси. На питання про те, чи цікавить її шлюб, Грант відповіла: "Я б сказала вам ... за келихом вина. Любов на всіх рівнях дуже важлива для мене".

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