Дівчина Ілона Маска знялася разом з подругою оголеними

Співачка Граймс знялася топлес разом зі своєю оголеною подругою-моделлю Лів Боері. Їх тіла прикрашає бодіарт.

У перші дні зими кохана Ілона Маска, канадська співачка Граймс (Клер Буше) зробила для своїх шанувальників подарунок: дівчина знялася у фотосесії в стилі ню.

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На сторінці у своєму Instagram, дівчина опублікувала фотографії, які зробила разом зі своєю подругою Лів Боері. Їх тіла покриті красивими малюнками, автором яких виступила канадська співачка. Під фотографією дівчина нагадала своїм фанатам про швидку прем'єру відео гри Cyberpunk 2077.

Відзначимо, любов дівчині до високих технологій невипадкова. Ілона Маска вважають у всьому світі гуру високих технологій. І навіть пісня, колискова, яку написала Граймс, була створена за допомогою штучного інтелекту. Під час презентації кліпу співачка заявила, що колискова допомагає швидше засипати і краще висипатися. Вона підійде і для матері, і для дитини.

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