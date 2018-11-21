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Дайвери зустріли загадкове величезне створіння

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Піросоми підпливли до острова, щоб поласувати фітопланктоном - фото 1
Піросоми підпливли до острова, щоб поласувати фітопланктоном / washingtonpost

Огляд вулканічного острова подарував двом дайверам незабутню зустріч: чоловіки виявили 8-метрову піросому.

Не лякайтеся, насправді те, що виглядає як єдиний організм, – колонія крихітних покривників, які з'єднуються один з одним у вільно плаваючу масу.

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За їх загадковий зовнішній вигляд, а також біолюмінесцентне світіння піросом іноді називають "химерними морськими єдинорогами", ще одне порівняння – "вишукане боа з пір'я". Найбільш ранні згадки про піросом знайдені до початку XIX століття: дивних червоподібних істот зрідка помічали моряки під час плавання.

За словами одного з дайверів, Стіва Хетеуейа, протягом багатьох років він мріяв зустріти піросом. За 11 років своєї підводної діяльності він плавав з різними тваринами, навіть з китами, проте жодного разу не зустрічав піросом. Судячи з усього, піросоми підпливли до острова, щоб поласувати фітопланктоном. За словами вчених, зустріти колонію такого розміру – велике везіння. Втім, це далеко не рекорд. Відомі випадки, коли піросоми досягали 14-18 метрів!

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Джерело: washingtonpost
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