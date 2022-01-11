Диваки назавжди: вийшов останній трейлер документалки про Джонні Ноксвілла

Paramount Pictures опублікував фінальний трейлер фільму Диваки назавжди. І це справжнє божевілля!

На українські екрани стрічка вийде 10 березня, пише screenrant.

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Це вже четвертий фільм, присвячений основній команді шоу, і перший з 2011 року, коли помер один з учасників "Диваків" Райан Данн. Чи повернеться оригінальний акторський склад, Paramount Pictures наразі не повідомила.

У ролику показали кілька трюків у виконанні Стіва-О, Кріса Понтіуса, Джейсона Акуньї, Престона Лейсі та інших учасників ТВ-шоу. А самого Джонні Ноксвілла загримували в старого, посадили на дах зупинки і підпалили руку.

Словом, краще це один раз побачити, ніж багато разів почути:

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