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Апарат Perseverance сфотографував на Марсі клубок мотузки
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Марсохід NASA Perseverance відправив на Землю свіжу серію фотографій поверхні Червоної планети. На одному з кадрів помітний незвичний об'єкт, який схожий на порцію спагетті або лубок мотузки.
Як пише Cnet, сплутаний "пучок мотузки", ймовірно, з'явився на поверхні Марса внаслідок посадки самого марсохода Perseverance. Раніше апарат вже знаходив навколо себе частини обладнання, що розлетілося, яке допомогло йому приземлитися на Червону планету.
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На другому кадрі, отриманому від марсохода, видно масштаб знайденого "спагетті" щодо колеса Perseverance. На ньому можна побачити, що "моток мотузки" не надто великий.
Місце, яке зараз досліджує марсохід NASA, дуже важливе для пошуків стародавнього марсіанського життя. Perseverance зараз перебуває в кратері Езеро, де розташовувалася дельта річки.
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