Дітям на радість: приставка Nintendo Switch Lite успішно пройшла тест на міцність

Зак Нільсон з YouTube-каналу JerryRigEverything відомий у першу чергу завдяки своїм тестам на міцність смартфонів, але часом він береться і за інші цікаві гаджети. Наприклад, останнє його відео присвячене новій портативній консолі Nintendo Switch Lite.

Консоль виконана в цілісному пластиковому корпусі й оснащена невеликим, за мірками сучасних смартфонів, 5,5-дюймовим екраном.

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Останній прикритий прозорим пластиком, який дряпається значно легше за скло, яке використовується у телефонах. Тому Switch Lite варто тримати якомога далі від гострих предметів і не носити в сумці з іншими речами. Також блогер наполегливо рекомендує використовувати захисне скло, яке в разі пошкодження завжди можна легко замінити.

Правий і лівий стіки покриті досить тонкою гумою, яка може порватися. Це не загрожує іншим пластиковим кнопкам, але вони досить легко дряпаються, як і весь корпус приставки.

При згинанні корпус консолі гнеться, потріскує, а між частинами з'являються помітні зазори, але водночас він не ламається, так що навіть під час вельми напруженої ігрової баталії вивести з ладу Switch Lite навряд чи вийде.

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