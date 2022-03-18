Дитячий лікар на війні: з'явився корисний бот для батьків

У воєнний час дітям особливо складно, тому з'явився справді корисний бот "Дитячий лікар на війні". Тепер навіть без доступу до медичних послуг можна отримати безплатну допомогу онлайн.

Чимало дорослих та юних українців через російських окупантів залишились без доступу до базових речей для життя. І медичні послуги також у цьому переліку, тому волонтери створили спеціальний бот "Дитячий лікар на війні", який допоможе зберегти здоров'я юного покоління.

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У сервісі можна отримати безплатні онлайн-консультації від таких фахівців, як педіатр, отоларинголог, ортопед-травматолог, невролог, дерматолог, психолог, кардіолог, гастроентеролог та інші.

Бот Дитячий лікар на війні

Також творці розповідають, що надати свою допомогу можуть й інші лікарі. Для цього потрібно зареєструватись тут, щоб приєднатись до команди дитячих лікарів з усієї країни.

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