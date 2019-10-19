Дитяча мрія: чоловік побудував на дачі залізницю з саморобним локомотивом (відео)

Багато хто з нас мріяв у дитинстві стати машиністом потяга, але з різних причин стали фахівцями в інших сферах. Однак один невідомий любитель залізниці не зрадив своїй мрії і власноруч сконструював локомотив та цілу систему рейок. Дивіться на відео, що з цього усього вийшло.

У мережі набирає популярності відео, на якому нікому не відомий винахідник похизувався саморобним локомотивом, який хвацько курсує по його дачній ділянці. Для зручності переміщення залізничник-любитель проклав рейки.

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Відомо, що чоловік дуже раціонально підійшов до питання розподілу грунту і вирішив полегшити свої "дачні муки" за допомогою технічного прогресу. Деталі винаходу не відомі, але можна припустити, що, як і заводські аналоги, цей паротяг їздить на твердому паливі.

Безумовно, що диво-локомотив не залишився без уваги головних цінителів креативних залізниць – дітей, що живуть по сусідству. Малюки із задоволенням виступили в ролі пасажирів саморобного дачного транспорту.

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