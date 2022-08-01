"Діти війни": в Україні запрацює державний портал розшуку дітей

За ініціативи Офісу Президента в Україні запрацює державний портал розшуку дітей. Інформаційна платформа допомагатиме батькам та правоохоронним органам збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були незаконно депортовані до росії.

Через непередбачувані обстріли та постійні бойові дії ворога кількість дітей, які фізично страждають від війни, щодня збільшується: 693 – поранені, 358 – загинули, 203 – зникли безвісти й щонайменше 5703 – нелегально депортовані в росію.

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Водночас станом на сьогодні, 29 липня, правоохоронці знайшли 3897 дітей, ще 47 – повернули з депортації. Україна ніколи раніше не стикалася з подібною загрозою життю і свободам дитини. Тому зараз, як ніколи, важливо отримувати про них інформацію максимально вичерпно та оперативно, щоб фіксувати, розслідувати злочини та рятувати тих, кого ще можна встигнути врятувати.

Платформа має дві основні функції: інформувати та допомагати розшукувати дітей.

Саме тому за дорученням Офісу Президента України Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України разом з Національним інформаційним бюро, Офісом Генерального прокурора, Національною поліцією, Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Офісом Президента в особі радниці-уповноваженої з прав дитини й дитячої реабілітації об'єднали свої зусилля, щоб створити платформу "Діти війни".

"Цей портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового переміщення чи депортації. Інформація, розміщена тут – це наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності, які армія росії щодня здійснює проти українського народу", – коментує Дар'я Герасимчук, радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, координаторка інформаційної платформи "Діти війни".

Інформаційно-аналітичну підтримку команді надає проєкт Уряду Канади "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe).

"Діти війни" – це єдина платформа, яка надає актуальну та зведену інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни росії проти України (загиблі, поранені, зниклі безвісти, депортовані), та тих, кого вдалося розшукати та врятувати. Кількісні показники щодня оновлюють правоохоронні органи (Національна поліція та Офіс Генпрокурора), а також Національне інформаційне бюро. Таким чином, платформа показуватиме найповнішу картину і найдостовірніші статистичні дані щодо постраждалих дітей.

"Діти війни" – дозволяє зв'язатися з правоохоронними органами: Національною поліцією України, Офісом Генерального прокурора, а також з Національним інформаційним бюро. Сайтом можуть скористатися як батьки загубленої, переміщеної або ж депортованої дитини, так і усі, хто має будь-яку інформацію про зниклих дітей, порушення їхніх прав та злочини, скоєні проти них.

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