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Діти, народжені в цей період, найбільш схильні до появи астми

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Діти, народжені у сезон цвітіння, потенційно схильні до розвитку астми - фото 1
Діти, народжені у сезон цвітіння, потенційно схильні до розвитку астми

Немовлята, що з'явилися на світ у сезон цвітіння, потенційно схильні до розвитку респіраторних захворювань. Однак, якщо жінка носить дитину в цей період в утробі, малюк отримує хороший захист.

Імуноглобулін Е (IgE), який виробляє плазматичні клітини, покликаний захищати тіло від бактерій, вірусів і алергенів. Високі його рівні вважаються маркером, який пророкує розвиток алергічних хвороб. Медики з Європи і Австралії зареєстрували підвищений рівень антитіл у крові немовлят, народжених у період цвітіння трави.

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Учені оцінили рівень пилку в повітрі в період внутрішньоутробного розвитку, а також відразу після народження порівняли його з рівнем антитіл у пуповинній крові. У дослідженні брали участь 2597 дітей, народжених в один рік в Австралії, Німеччині та Данії. Усі з'явилися на світ в піковий сезон були зафіксовані високі рівні імуноглобуліну Е. Це жовтень-грудень в Мельбурні, а в Німеччині і Данії – квітень-липень.

Але науковці не рекомендують одразу ж панікувати - фото 276807
Але науковці не рекомендують одразу ж панікувати

Водночас, лікарі виявили нормальні рівні антитіл у крові малюків, які перебували в піковий сезон в материнській утробі.

Вчені акцентують увагу: результати їх дослідження зовсім не означають, що всі діти, що народилися в сезон цвітіння обов'язково захворіють на алергію або астму. Однак потрібно враховувати рівень ризику, дотримуватися розумної дієти і якомога довше продовжувати грудне вигодовування.

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Джерело: independent
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