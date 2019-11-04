Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
СидорЕнки-СидОренки

Діти чи телефон: на що витрачають більше часу сучасні батьки

  • 25
Як гаджети впливають на стосунки з дітьми - фото 1
Як гаджети впливають на стосунки з дітьми

Важко уявити сучасну людину без смартфона, однак як це позначається на стосунках батьків і дітей? Саме це вирішили дослідити американські учені.

Американські дослідники провели масштабне опитування серед близько 2 тисяч батьків, щоб зрозуміти, чи впливає якось залежність від смартфонів на їхнє спілкування з дітьми. Виявилось, що все значно сумніше, аніж здається. Половина батьків розповіли, що їхні доньки та сини віком 5-18 років інколи просять їх відкласти смартфон.

І ще: Три поради, які покращать ваші стосунки

Водночас, чимало татусів та матусь (60%) чудово розуміють, що інколи надто багато вільного часу проводять з гаджетами, а не з дітьми. Загалом вдалось визначити, що дорослі щодня проводять за смартфоном близько 2 годин та 17 хвилин, а на виховання витрачають не набагато більше – 2 години та 41 хвилину.

Як гаджети впливають на стосунки з дітьми - фото 365883
Як гаджети впливають на стосунки з дітьми

Звісно ж, не все так критично, адже 79% батьків погоджуються з тим, що скорочення часу за гаджетами здатне покращити стосунки з дітьми. Але є й інший бік медалі: дорослі часто самі дають смартфони дітям, щоб заспокоїти, заохотити до чогось або ж просто відволікти.

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку

Джерело: osvitoria.media
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі прем'єри жовтня: нові українські пісні, які варті вашої уваги
  • 01 листопада, 18:00
  • 1717
Страви з сиру: корисні та смачні рецепти
  • Вчора, 12:16
  • 204
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1862665
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія