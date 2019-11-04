Діти чи телефон: на що витрачають більше часу сучасні батьки

Важко уявити сучасну людину без смартфона, однак як це позначається на стосунках батьків і дітей? Саме це вирішили дослідити американські учені.

Американські дослідники провели масштабне опитування серед близько 2 тисяч батьків, щоб зрозуміти, чи впливає якось залежність від смартфонів на їхнє спілкування з дітьми. Виявилось, що все значно сумніше, аніж здається. Половина батьків розповіли, що їхні доньки та сини віком 5-18 років інколи просять їх відкласти смартфон.

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Водночас, чимало татусів та матусь (60%) чудово розуміють, що інколи надто багато вільного часу проводять з гаджетами, а не з дітьми. Загалом вдалось визначити, що дорослі щодня проводять за смартфоном близько 2 годин та 17 хвилин, а на виховання витрачають не набагато більше – 2 години та 41 хвилину.

Як гаджети впливають на стосунки з дітьми

Звісно ж, не все так критично, адже 79% батьків погоджуються з тим, що скорочення часу за гаджетами здатне покращити стосунки з дітьми. Але є й інший бік медалі: дорослі часто самі дають смартфони дітям, щоб заспокоїти, заохотити до чогось або ж просто відволікти.

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