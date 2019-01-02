Діти Бреда Пітта відмовилися зустрічатися з батьком

Інсайдер розповів про холодне відношення актора Бреда Пітта до своїх дітей.

Днями Анджеліна Джолі і Бред Пітт підписали мирову угоду, розділивши опіку над загальними і прийомними дітьми. Проте, не всі нащадки подружжя голлівудських акторів приєдналися до святкування Різдва.

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Стало відомо, що старші спадкоємці багатомільйонного стану відмовилися від зустрічі з прийомним батьком. Не секрет, що раніше багатодітна мати зізналася середньому синові в небажанні Бреда всиновлювати малюка. При цьому старший син колишніх закоханих не підтримує відносин з темпераментним блондином протягом декількох років.

До речі, різдвяна вечірка проходила в особняку зірки фільму Одного разу в Голлівуді. Західні видання повідомили, що 55-річний Бред Пітт прибув на зустріч з численними нащадками, прихопивши чимало подарунків. Однак екс-коханий Анджеліни Джолі не став витрачати тисячі доларів. А близькі друзі актора зізналися, що Пітт ніколи не балував малюків, вважаючи за краще підносити більш стримані і скромні презенти.

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