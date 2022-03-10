Діставайте тетріси: Xbox, Nintendo і PlayStation залишають російський ринок

Все більше і більше великих компаній по всьому світу переглядають свої стосунки з Російською Федерацією. Черга дійшла і до виробників товарів розважальної індустрії.

Про це пише bloombergquint.

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Японська багатонаціональна компанія споживчої електроніки та відеоігор Nintendo призупинила свої поставки до Росії. Крім того, компанія-виробник Xbox Microsoft Corp. також припинила продажі нових товарів та послуг у Росії кількома днями раніше.

Sony однією з останніх великих техкомпаній припинила продаж своїх ігрових консолей PlayStation і ПЗ в Росії. Хоча Sony і пішла на такий крок після двох тижнів війни, рішення компанії значуще для індустрії відеоігор. Фахівці кажуть, що компанія має найбільшу присутність у Росії серед усіх виробників консолей, а тому найбільшу фінансову залежність сказав Льюїс Ворд, керівник відділу ігор дослідницької фірми IDC.

Минулого тижня CD Projekt, розробник гри Cyberpunk 2077 та Electronic Arts також заявили, що заблокують усі продажі ігор та контенту в Росії та Білорусі.

Діставайте тетріси: Xbox, Nintendo і PlayStation залишають російський ринок

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