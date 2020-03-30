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Карантин Коронавірус

Disneyland дозволив кататись на атракціонах онлайн

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Як покатитись на атракціонах в Діснейленді безкоштовно - фото 1
Як покатитись на атракціонах в Діснейленді безкоштовно

Хто не мріяв побувати у Disneyland? Карантин хоч і закрив парки розваг, але дозволив побувати на атракціонах онлайн. Як – читайте далі.

Чимало дорослих та дітей обожнюють Disneyland, тож карантин через коронавірус засмутив багатьох. Але працівники парків вирішили трішки покращити ситуацію та зібрали на YouTube-каналі Virtual Disney World чимало роликів у форматі 360 градусів з найкрутіших атракціонів. Упродовж останніх кількох років ролики знімали постійно, тому навряд чи у глядачів буде час засумувати.

І ще: Тренування вдома на карантині: улюблені вправи українських зірок

Тому можна міксувати прогулянки світовими музеями із розвагами у Disneyland:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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