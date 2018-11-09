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Disney зніме серіал-приквел до Зоряних війн

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Зоряні війни - фото 1
Зоряні війни / elestimulo

Кіностудія Disney має намір зняти серіал, який стане передісторією до фільму "Бунтар Один. Зоряні війни. Історії".

Відзначається, що кінокомпанія буде показувати серіал у власному стрімінговому сервісі Disney+.

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Планується, що виробництво приквела почнеться у 2019 році. Одну з головних ролей у ньому виконає мексиканський актор Дієго Луна.

Disney зніме серіал-приквел до Зоряних війн - фото 287556

Точна дата прем'єри серіалу в зараз невідома. Також не вибрано його назву.

Раніше повідомлялося, що компанія Lucasfilm відмовилася від спін-оффа кіносаги "Зоряні війни" про мисливця за головами Бобу Фетта.

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Джерело: variety
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