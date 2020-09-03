Disney перезапустить популярну комедію з Едді Мерфі

Кінокомпанія Disney вирішила оновити сценарій відомого фільму. Йдеться про фентезійну комедію "Особняк з привидами", головну роль в якій зіграв Едді Мерфі.

Таку інформацію надало видання The Hollywood Reporter.

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Інсайдер повідомляє, що сценарієм нової кінострічки про будинок з привидами займеться 40-річна сценаристка, актриса і комік Кеті Діпполд, відома такими роботами, як "Дочка і її мати", "Копи в спідницях" і "Шпигун". Але коли глядачі побачать оновлену версію комедії в Disney не говорять.

Нагадаємо, що американський фільм "Особняк з привидами" вийшов на екрани в 2003 році і при бюджеті в 90 млн доларів, зібрав у світовому прокаті понад 182 млн. У центрі сюжету сімейна пара, яка працює в рієлторській конторі. Разом зі своїми дітьми вони заїжджають в старовинний будинок, щоб оглянути його, але через погодні умови, змушені залишитися в маєтку з ночівлею. І тут починається найцікавіше:

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