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Disney перемалює принцесу Тіану, і ось чому

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Принцеса Тіана - фото 1
Принцеса Тіана / youloveit

Студія Walt Disney Co. прийняла рішення перемалювати сцени, в яких з'являється принцеса Тіана в мультфільмі "Ральф проти інтернету".

Після того, як в мережі з'явився трейлер мультфільму, який скоро має вийти, користувачі соціальних мереж звернули увагу на те, що шкіра принцеси стала набагато світлішою, ніж в мультфільмі "Принцеса і жаба", а ніс став більш вузьким.

До слова: Ральф-руйнівник 2: Інтернетрі – вийшов новий трейлер мультфільму

Disney перемалює 'недостатньо темну шкіру' принцеси - фото 277618
Disney перемалює "недостатньо темну шкіру" принцеси

У зв'язку з цим співробітники Disney почали заново малювати героїню майже відразу після того, як прихильники висловили протест. Під час роботи над Тіаною автори радилися актрисою Анікою Ноні Роуз, яка озвучує її і представниками групи активістів Color of Change, яка, крім іншого, займається проблемами расової репрезентації в Голлівуді.

Прем'єра мультфільму "Ральф проти інтернету" відбудеться 21 листопада, до того моменту стрічку виправлять.

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Джерело: wsj
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