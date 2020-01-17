Комедії з Джимом Керрі: найкращі фільми і ролі улюбленого актора

Джим Керрі святкує свій день народження 17 січня. Цьогоріч його виповнилося 58 років. З цієї нагоди згадуємо його найкращі комедійні ролі у кіно.

Джим Керрі – той актор, якого ти точно пам'ятаєш за фільмами, адже його поява у стрічці гарантує успіх та любов глядачів. Він працює у кіноіндустрії з 1980-х років й встиг попрацювати у понад 100 проєктах: озвучка мультфільмів, ролі в кіно, серіалах та на телебаченні, продюсування та написання сценаріїв тощо.

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Маска

Оригінальна назва: The Mask

Рік: 1994

Режисер: Чак Рассел

Тривалість: 101 хв

У цій комедії глядачі бачать Джима Керрі у ролі сором'язливого банківського службовця. Його життя стає інакшим з появою стародавньої магічної маски. Коли головний герой одягає її, то стає комічним супергероєм, якому байдуже на усі фізичні та природні закони. Йому вдається закохати у себе юну біляву красуню Тіну, а ще допомогти місту й завадити головному міському кримінальному авторитету.

Як Ґрінч украв Різдво

Оригінальна назва: Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas

Рік: 2000

Режисер: Рон Говард

Тривалість: 104 хв

У центрі сюжету – життя у місті Хтовіль. Місцеві жителя дуже люблять святкувати Різдво, але є один противним цього свята – зелений Ґрінч. Він злий і противний, живе далеко від міста й ненавидить усіх. У нього є єдиний друг – пес Макс. Він давно затаїв образу на жителів міста, адже з дитинства його однолітки насміхалися над незвичайною зовнішністю Ґрінча. Ось він і вирішив мститися їм і зруйнувати веселе святкування Різдва.

Брюс Всемогутній

Оригінальна назва: Bruce Almighty

Рік: 2003

Режисер: Том Шед'як

Тривалість: 101 хв

Головний герой фільму Брюс Нолан працює кореспондентом. Його знають за кумедними та цікавими сюжетами, які він знімає. Проте він не дуже задоволений своїм життям, яке підкидає йому все нові негаразди. Розлючений Брюс продовжує нарікати на Бога, якого одного дня він зустрічає особисто. Як виявляється, Бог спостерігав за Брюсом, чув всі його нарікання, тож тепер пропонує, щоб він підмінив його на роботі. Так він хоче випробувати Брюса. Тож Брюс починає використовувати божественні сили на свій розсуд.

Ейс Вентура

Оригінальна назва: Ace Ventura

Рік: 1994

Режисер: Том Шед'як

Тривалість: 86 хв

Джим Керрі зіграв дивака Ейса Вентуру, який працює детективом, але не простив, а з розшуку тварин. Він не лише ексцентричний, але й дивний для інших людей. Його методи вражають та бентежать, а поведінка змушує червоніти. Проте Ейс володіє внутрішньою інтуїцією й добре спілкується з тваринами, що допомагає йому розкривати усі злочини та справи, з якими він стикається.

Я, знову я та Ірен

Оригінальна назва: Me, Myself & Irene

Рік: 2000

Режисер: Пітер Фарреллі

Тривалість: 112 хв

Головну роль у фільмі зіграв Джим Керрі, який перевтілився на доброго поліціянта Чарлі. Його зрадила дружина, що стало причиною його хвороби. Якщо Чарлі забуває прийняти ліки, то гору бере його інше Я – цинічний, агресивний та грубий Хенк. Ця протилежність з'являється у найнедоречніші моменти й тим самим руйнує життя Чарлі.

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