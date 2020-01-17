На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Комедії з Джимом Керрі: найкращі фільми і ролі улюбленого актора
-
- 14
Джим Керрі святкує свій день народження 17 січня. Цьогоріч його виповнилося 58 років. З цієї нагоди згадуємо його найкращі комедійні ролі у кіно.
Джим Керрі – той актор, якого ти точно пам'ятаєш за фільмами, адже його поява у стрічці гарантує успіх та любов глядачів. Він працює у кіноіндустрії з 1980-х років й встиг попрацювати у понад 100 проєктах: озвучка мультфільмів, ролі в кіно, серіалах та на телебаченні, продюсування та написання сценаріїв тощо.
І ще: Джим Керрі відкрив своє справжнє обличчя в новому інтерв'ю: незвичні фото
Маска
- Оригінальна назва: The Mask
- Рік: 1994
- Режисер: Чак Рассел
- Тривалість: 101 хв
У цій комедії глядачі бачать Джима Керрі у ролі сором'язливого банківського службовця. Його життя стає інакшим з появою стародавньої магічної маски. Коли головний герой одягає її, то стає комічним супергероєм, якому байдуже на усі фізичні та природні закони. Йому вдається закохати у себе юну біляву красуню Тіну, а ще допомогти місту й завадити головному міському кримінальному авторитету.
Як Ґрінч украв Різдво
- Оригінальна назва: Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas
- Рік: 2000
- Режисер: Рон Говард
- Тривалість: 104 хв
У центрі сюжету – життя у місті Хтовіль. Місцеві жителя дуже люблять святкувати Різдво, але є один противним цього свята – зелений Ґрінч. Він злий і противний, живе далеко від міста й ненавидить усіх. У нього є єдиний друг – пес Макс. Він давно затаїв образу на жителів міста, адже з дитинства його однолітки насміхалися над незвичайною зовнішністю Ґрінча. Ось він і вирішив мститися їм і зруйнувати веселе святкування Різдва.
Брюс Всемогутній
- Оригінальна назва: Bruce Almighty
- Рік: 2003
- Режисер: Том Шед'як
- Тривалість: 101 хв
Головний герой фільму Брюс Нолан працює кореспондентом. Його знають за кумедними та цікавими сюжетами, які він знімає. Проте він не дуже задоволений своїм життям, яке підкидає йому все нові негаразди. Розлючений Брюс продовжує нарікати на Бога, якого одного дня він зустрічає особисто. Як виявляється, Бог спостерігав за Брюсом, чув всі його нарікання, тож тепер пропонує, щоб він підмінив його на роботі. Так він хоче випробувати Брюса. Тож Брюс починає використовувати божественні сили на свій розсуд.
Ейс Вентура
- Оригінальна назва: Ace Ventura
- Рік: 1994
- Режисер: Том Шед'як
- Тривалість: 86 хв
Джим Керрі зіграв дивака Ейса Вентуру, який працює детективом, але не простив, а з розшуку тварин. Він не лише ексцентричний, але й дивний для інших людей. Його методи вражають та бентежать, а поведінка змушує червоніти. Проте Ейс володіє внутрішньою інтуїцією й добре спілкується з тваринами, що допомагає йому розкривати усі злочини та справи, з якими він стикається.
Я, знову я та Ірен
- Оригінальна назва: Me, Myself & Irene
- Рік: 2000
- Режисер: Пітер Фарреллі
- Тривалість: 112 хв
Головну роль у фільмі зіграв Джим Керрі, який перевтілився на доброго поліціянта Чарлі. Його зрадила дружина, що стало причиною його хвороби. Якщо Чарлі забуває прийняти ліки, то гору бере його інше Я – цинічний, агресивний та грубий Хенк. Ця протилежність з'являється у найнедоречніші моменти й тим самим руйнує життя Чарлі.
До теми: Тест: Вгадай фільм з Джимом Керрі по фото
-
17:23Скільки днів варто лікувати грип
-
17:05Лобода показала ідеальну фігуру в крихітному міні: спекотні фото
-
16:50Настя Каменських показала результати регулярних тренувань
-
16:43Експерти DxOMark перевірили фотоможливості Honor V30 Pro 5G
-
16:30Комедії з Джимом Керрі: найкращі фільми і ролі улюбленого актора
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:20Олі Поляковій – 36: фото і відео, як змінювалась королева ночі впродовж кар'єри
-
16:09Бортпровідник назвав ідеальний момент для походу до вбиральні в літаку
-
15:55Зафіксовано новий рекорд температури світового океану
-
15:43Науковці розповіли, чому жінкам потрібно регулярно займатися сексом
-
15:31Погода на Водохреще: синоптик розповіла, чи будуть морози в Україні
-
15:23Сексуальна дружина ексдинамівця Морозюка зробила відверте зізнання
-
15:13Лікарі назвали продукти, які знижують рівень чоловічого лібідо
-
14:57На новому постері розсекретили дизайн і дату анонсу Xiaomi Mi10
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:42Науковці назвали несподівану корисну властивість безробіття
-
14:30ТЕСТ: Перевірте, наскільки добре ви розбираєтеся у кухнях світу
-
14:14Класичний Fiat 124 перетворили на електрокар
-
13:55Чоловік випадково відіслав батькам "голе" фото
-
13:43Лікарі розповіли, чим корисні фініки взимку
-
13:27Найзагадковіший електрокар оцінили в чималу суму: як виглядає авто підвищеної прохідності
-
13:13ТОП-10 туристичних пам'яток за версією Tripadvisor
-
12:56Реперка Cardi B розбурхала мережу голим нарядом і БДСМ-маскою: сміливі фото
-
12:42Робототехніки створили дрон з крилами з голуб'ячого пір'я
-
12:37Український авіагігант Ан-124 перевіз найбільший супутник Lockheed Martin: відео
-
16:20Олі Поляковій – 36: фото і відео, як змінювалась королева ночі впродовж кар'єри
-
14:30ТЕСТ: Перевірте, наскільки добре ви розбираєтеся у кухнях світу
-
12:25Максимум тренування: 5 книг про те, як покращити пам’ять
-
10:37Тест: Вгадай фільм з Джимом Керрі по фото
-
10:20Названі найдорожчі міста світу: які місця посіли Київ, Одеса, Львів та Харків
-
07:16Погода в Україні 17 січня: точний прогноз по містах
- 16 січня
-
22:235 правил ідеального сексу, який вона не забуде
-
20:00Як отримати міжнародне посвідчення водія та де закордоном воно необхідне
-
18:15Як підключити інтернет-телебачення: огляд тарифних планів і корисні поради
-
16:21Куди поїхати недорого у 2020 році: найкращі варіанти
-
14:00ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш серіали з дитинства
-
13:25Призовний вік в Україні змінено: Зеленський підписав указ про армію
-
11:37Як виглядають герої Відьмака в серіалах 2001 і 2019 років: фотопорівняння
-
07:15Погода в Україні 16 січня: у яких областях буде найтепліше
- 15 січня
-
22:23Віртуальний секс: що це та чому ним варто спробувати зайнятися
-
20:00ТЕСТ: Дізнайся, що нового у сексі тобі варто спробувати (18+)
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+)
-
15:00Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
-
13:15Samsung показала нову упаковку для телевізорів, з якої можна зробити стильні меблі
-
10:28Три смаколики, які допоможуть боротись зі стресом
-
07:19Погода в Україні 15 січня: точний прогноз на сьогодні
- 14 січня
-
20:50Як виглядає ринок на Закарпатті, крізь який проходить поїзд: фото
-
19:00Чоловік 20 років щодня робив селфі: дивіться, як він змінився за цей час
-
16:50Які смартфони найчастіше підробляли в 2019-му: список ТОП 10
-
13:45Піца з ківі розділила мережу на два табори: на чиїй стороні ви?