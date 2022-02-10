Автори "Футурами" випустять продовження оригінального мультсеріалу

У 2023 році нам покажуть продовження Футурами

У нас є гарні новини для прихильників робота Бендера та його товариша Фрая. Стрімінговий сервіс Hulu відродить анімаційний серіал "Футурама".

Працювати над новими епізодами будуть автори оригінального шоу Метт Грейнінг та Девід С. Коен. Онлайн-кінотеатр замовив 20 серій "Футурами", повідомляє Variety.

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Озвучуватимуть героїв ті ж актори: Біллі Вест, Кеті Сагал, Тресс МакНілл, Моріс ЛаМарш, Лорен Том, Філ ЛаМарр та Девід Хернан. Проте участь Джона ДіМаджо, який був голосом Бендера, поки що не підтверджена.

Сам актор у твіттері подякував фанатам, які чекають на його повернення у "Футураму", і сказав, що триматиме їх у курсі новин.

Thanks for the concern and the props, everyone. I really appreciate it. Don’t worry, I’ll keep you posted, but until then… CHEESE IT! #bendergate — John DiMaggio (@TheJohnDiMaggio) February 10, 2022

"Футурама" виходила з 1999 до 2003 і з 2008 по 2013 роки. Сюжет мультсеріалу розгортається у XXXI столітті та розповідає про кур'єра Філіпа Фрая, який потрапив у майбутнє після випадкової заморозки в кріокамері. У новому світі він приєднується до команди кур'єрської компанії Planet Express, яка належить його далекому родичу.

Прем'єра нового сезону "Футурами" відбудеться 2023 року. Тож у вас є час переглянути усі попередні!

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