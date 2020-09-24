Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Dirty Diana: Еротичний подкаст Демі Мур стане серіалом

  • 22
Подкаст Демі Мур стане серіалом - фото 1
Подкаст Демі Мур стане серіалом

У середині липня Демі Мур запустила подкаст "Dirty Diana" – драматичний аудіосеріал про еротику, секс і сімейні стосунки. Тепер же стало відомо, що шоу акторки стане серіалом.

У подкасті Демі Мур "Dirty Diana" можна було почути не лише популярну голлівудську актрису та колишню Брюса Вілліса, а й інших відомих акторів, в тому числі Класа Банга, Гвендолін Крісті, Ліни Данем, Мелані Гріффіт і Маккензі Девіс. "Dirty Diana" увійшов у десятку найпопулярніших мистецьких проєктів на платформі Apple Podcasts.

Це цікаво: Любов з ароматом кави: дата виходу і графік серій нового серіалу

Тепер аудіосеріал перетвориться на повноцінне телешоу. За інформацією Deadline, його виробництвом займеться студія Amazon. Мур збереже за собою головну роль, а також буде виконавчим продюсером. Чи з'явиться у серіалі хтось ще з оригінального каста, поки невідомо.

Раніше Демі Мур отримала роль у новому продюсерському проєкті Майкла Бея. Вона зіграє в трилері про кохання під час пандемії "Songbird" ("Співоча пташка").

Читайте також: Привиди будинку на пагорбі: дивіться трейлер продовження моторошного серіалу

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Який страх заважає вам досягти успіху: простий тест у картинці
  • 21 вересня, 13:50
  • 1189
Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
  • 20 вересня, 12:20
  • 160
Гаряче принесли: фіналістка Супермодель по-українськи знялася повністю оголеною (фото 18+)
  • 19 вересня, 21:54
  • 10222
Загрузка...
Новини