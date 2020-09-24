Dirty Diana: Еротичний подкаст Демі Мур стане серіалом

У середині липня Демі Мур запустила подкаст "Dirty Diana" – драматичний аудіосеріал про еротику, секс і сімейні стосунки. Тепер же стало відомо, що шоу акторки стане серіалом.

У подкасті Демі Мур "Dirty Diana" можна було почути не лише популярну голлівудську актрису та колишню Брюса Вілліса, а й інших відомих акторів, в тому числі Класа Банга, Гвендолін Крісті, Ліни Данем, Мелані Гріффіт і Маккензі Девіс. "Dirty Diana" увійшов у десятку найпопулярніших мистецьких проєктів на платформі Apple Podcasts.

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Тепер аудіосеріал перетвориться на повноцінне телешоу. За інформацією Deadline, його виробництвом займеться студія Amazon. Мур збереже за собою головну роль, а також буде виконавчим продюсером. Чи з'явиться у серіалі хтось ще з оригінального каста, поки невідомо.

Раніше Демі Мур отримала роль у новому продюсерському проєкті Майкла Бея. Вона зіграє в трилері про кохання під час пандемії "Songbird" ("Співоча пташка").

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