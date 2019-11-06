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ДИНАМО ЗАГРЕБ – ШАХТАР ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЧ
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Запеклий матч Динамо Загреб – Шахтар у рамках групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 6 листопада. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: вмикайте та вболівайте за "гірників", адже їм необхідна перемога!
У середу, 6 листопада, донецький Шахтар проводить матч-відповідь з чемпіонами Хорватії – командою Динамо Загреб. І хоча перед стартом групового етапу Ліги чемпіонів суперників "гірників" вважали аутсайдерами групи С, зараз саме Динамо З є ключовим опонентом Шахтаря у боротьбі за путівку в плей-офф. Без перемоги на виїзді підопічним Луїша Каштру не бачити весняної ЛЧ.
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Нагадаємо, що перша зустріч команд у Харкові завершилась результативною нічиєю 2:2. Сподіваємось, що на виїзді "гірники" зможуть обіграти хорватів та вийти на друге місце в групі.
АНОНС МАТЧУ ДИНАМО ЗАГРЕБ – ШАХТАР
- Дата: 06.11.2019
- Коли: 22:00
- Місце проведення: стадіон "Максимір", Загреб
- Головний арбітр: Фелікс Брих (Німеччина)
- На якому каналі трансляція: Футбол 2
- Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 2.25 – 3.60 – 3.30
На кону цього матчу – вихід у наступний раунд Ліги Чемпіонів, тож обидві команди будуть відчайдушно боротись за перемогу. В активі Шахтаря наразі одна перемога в Мілані над Аталантою, домашня поразка з рахунком 0:3 від Манчестер Сіті та домашня нічия із Динамо Загреб. У сумі це становить 4 очки, аналогічна кількість й у хорватів, які розгромили Аталанту та поступились Ман Сіті з рахунком 2:0. Очевидно, що англійці пройдуть у плей-офф Ліги Чемпіонів із першого місця у групі, а от другу путівку розіграють між собою саме Шахтар і Динамо Загреб. Тепер "гірники" зобов'язані перемагати на "Максімарі", адже шанси подолати Манчестер Сіті в п'ятому турі групового етапу геть мізерні.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДИНАМО ЗАГРЕБ VS ШАХТАР
Та, судячи із останніх результатів Шахтаря, і загребське Динамо може стати для нього нездоланною перешкодою. Після матчу в Харкові підопічні Каштру провели два поєдинки проти топових клубів Української Прем'єр-Ліги, і в жодному не виграли. Поразка від київського Динамо та нічия з Олександрією були показовими, а от перемога над Карпатами – ні. Натомість за цей період хорвати виграли 3 матчі, не пропустивши жодного м'яча.
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ ДИНАМО З – ШАХТАР
Недивно, що фаворитом поєдинку 6 листопада букмекери вважають Динамо З. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 2,25, на Шахтар можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,30, а ймовірність нічиєї оцінюється у 3,60. Фахівці прогнозують, що матч буде середньої результативності. Найочікуваніші рахунки у букмекерів – перемога хорватів із різницею в один гол – 3,86.
Наставник донеччан Луїш Каштру наголосив, що нічого ще не вирішено.
"Наша зброя – наш стиль гри. Не будемо відходити від нашої ДНК. Потрібно показати хорошу гру в атаці, знайти шляхи, щоб розкрити загребське Динамо, і забивати. У футболі є 4 фактори: техніка, тактика, психологія та фізика. Не можна грати з трьома або двома складовими. Шахтар постарається показати все це на полі. У нас велике бажання пройти далі", – заявив Каштру.
Тренер хорватів Ненад Б'єліца налаштований на гру позитивно.
"Я спокійний, життя продовжиться незалежно від того, як закінчиться цей поєдинок. Звичайно, позитивний результат повинен допомогти нам зробити крок до виходу з групи. Потім ще будуть два матчі, але гра з Шахтарем може прояснити ситуацію в групі", – сказав Б'єліца.
Орієнтовні стартові склади команд
- Динамо З: Лівакович, Леовац, Ділавер, Теофіль-Катрен, Періч, Ольмо, Моро, Стоянович, Адемі, Гавранович, Оршич
- Шахтар: Пятов, Болбат, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі, Патрік, Степаненко, Тете, Тайсон, Марлос, Мораес
Огляд попереднього матчу команд:
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