ДИНАМО ЗАГРЕБ – ШАХТАР ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЧ

Запеклий матч Динамо Загреб – Шахтар у рамках групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 6 листопада. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: вмикайте та вболівайте за "гірників", адже їм необхідна перемога!

У середу, 6 листопада, донецький Шахтар проводить матч-відповідь з чемпіонами Хорватії – командою Динамо Загреб. І хоча перед стартом групового етапу Ліги чемпіонів суперників "гірників" вважали аутсайдерами групи С, зараз саме Динамо З є ключовим опонентом Шахтаря у боротьбі за путівку в плей-офф. Без перемоги на виїзді підопічним Луїша Каштру не бачити весняної ЛЧ.

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Нагадаємо, що перша зустріч команд у Харкові завершилась результативною нічиєю 2:2. Сподіваємось, що на виїзді "гірники" зможуть обіграти хорватів та вийти на друге місце в групі.

АНОНС МАТЧУ ДИНАМО ЗАГРЕБ – ШАХТАР

Дата : 06.11.2019

: 06.11.2019 Коли: 22:00

22:00 Місце проведення: стадіон "Максимір", Загреб

стадіон "Максимір", Загреб Головний арбітр: Фелікс Брих (Німеччина)

Фелікс Брих (Німеччина) На якому каналі трансляція: Футбол 2

Футбол 2 Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org

на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 2.25 – 3.60 – 3.30

На кону цього матчу – вихід у наступний раунд Ліги Чемпіонів, тож обидві команди будуть відчайдушно боротись за перемогу. В активі Шахтаря наразі одна перемога в Мілані над Аталантою, домашня поразка з рахунком 0:3 від Манчестер Сіті та домашня нічия із Динамо Загреб. У сумі це становить 4 очки, аналогічна кількість й у хорватів, які розгромили Аталанту та поступились Ман Сіті з рахунком 2:0. Очевидно, що англійці пройдуть у плей-офф Ліги Чемпіонів із першого місця у групі, а от другу путівку розіграють між собою саме Шахтар і Динамо Загреб. Тепер "гірники" зобов'язані перемагати на "Максімарі", адже шанси подолати Манчестер Сіті в п'ятому турі групового етапу геть мізерні.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДИНАМО ЗАГРЕБ VS ШАХТАР

Та, судячи із останніх результатів Шахтаря, і загребське Динамо може стати для нього нездоланною перешкодою. Після матчу в Харкові підопічні Каштру провели два поєдинки проти топових клубів Української Прем'єр-Ліги, і в жодному не виграли. Поразка від київського Динамо та нічия з Олександрією були показовими, а от перемога над Карпатами – ні. Натомість за цей період хорвати виграли 3 матчі, не пропустивши жодного м'яча.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ ДИНАМО З – ШАХТАР

Недивно, що фаворитом поєдинку 6 листопада букмекери вважають Динамо З. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 2,25, на Шахтар можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,30, а ймовірність нічиєї оцінюється у 3,60. Фахівці прогнозують, що матч буде середньої результативності. Найочікуваніші рахунки у букмекерів – перемога хорватів із різницею в один гол – 3,86.

Наставник донеччан Луїш Каштру наголосив, що нічого ще не вирішено.

"Наша зброя – наш стиль гри. Не будемо відходити від нашої ДНК. Потрібно показати хорошу гру в атаці, знайти шляхи, щоб розкрити загребське Динамо, і забивати. У футболі є 4 фактори: техніка, тактика, психологія та фізика. Не можна грати з трьома або двома складовими. Шахтар постарається показати все це на полі. У нас велике бажання пройти далі", – заявив Каштру.

Шахтар - Динамо З / gettyimages

Тренер хорватів Ненад Б'єліца налаштований на гру позитивно.

"Я спокійний, життя продовжиться незалежно від того, як закінчиться цей поєдинок. Звичайно, позитивний результат повинен допомогти нам зробити крок до виходу з групи. Потім ще будуть два матчі, але гра з Шахтарем може прояснити ситуацію в групі", – сказав Б'єліца.

Орієнтовні стартові склади команд

Динамо З : Лівакович, Леовац, Ділавер, Теофіль-Катрен, Періч, Ольмо, Моро, Стоянович, Адемі, Гавранович, Оршич

: Лівакович, Леовац, Ділавер, Теофіль-Катрен, Періч, Ольмо, Моро, Стоянович, Адемі, Гавранович, Оршич Шахтар: Пятов, Болбат, Бондар, Матвієнко, Ісмаїлі, Патрік, Степаненко, Тете, Тайсон, Марлос, Мораес

Огляд попереднього матчу команд:

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