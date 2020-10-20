ДИНАМО ▶ ЮВЕНТУС онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів

Матч Динамо – Ювентус відбудеться у рамках другого поєдинку плей-офф Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Динамо зіграє з Ювентусом в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться в Києві, на стадіоні НСК Олімпійський. Уболіваємо за Динамо!

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Анонс матчу Ліги Чемпіонів ДИНАМО – ЮВЕНТУС

Дата : 20.10.2020

: 20.10.2020 Коли : 19:55

: 19:55 Місце проведення: стадіон НСК "Олімпійський", Київ

стадіон НСК "Олімпійський", Київ Головний арбітр : Овідіу Хацеган (Румунія)

: Овідіу Хацеган (Румунія) На якому каналі трансляція : Футбол 1

: Футбол 1 Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 5,05 – 3,64 – 1,84

Проти Динамо не зіграє головна зірка туринців португалець Роналду. У Кріштіану коронавірус, він зараз проходить інтенсивний курс терапії. Крім КріРо, позитивний тест на COVID-19 у ще одного легіонера Юве, американця Маккені.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ДИНАМО – ЮВЕНТУС ТУТ

До стартового поєдинку кияни підходять в гарному настрої. Підопічні Луческу в рамках шостого туру чемпіонату України обіграли в гостях Рух і продовжують лідирувати в чемпіонаті. Плюс, повернулися в загальну групу травмовані, за винятком Бурди. Той самий Попов вже відіграв матч з Рухом.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ДИНАМО – ЮВЕНТУС

Ліга чемпіонів турнір, до якого я звик. Я брав участь в більш ніж 130 матчах. Я говорю не тільки про груповий етап, оскільки команди мають грати і на відбіркових стадіях: один раунд, два раунди, три раунди. Гімн Ліги чемпіонів схожий на гімн твоєї країни. Ти слухаєш його з тієї ж емоцією і дуже поважаєш. Що стосується гри проти Ювентуса, то після матчу з Рухом у нас було лише два дні на підготовку, треба відновити гравців, бо є втома після збірних, – зазначив Луческу.

Орієнтовні склади команд:

Динамо : Бущан, Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Вербич, Буяльський, Супряга.

: Бущан, Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Вербич, Буяльський, Супряга. Гент: Щенсни, Данило, К'єлліні, Бонуччі, Демірал, Артур, Кулусевскі, Бентанкур, Дібала, К'єза, Мората.

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

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