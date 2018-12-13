Динамо – Яблонець: де і коли дивитися онлайн матч Ліги Європи

Матч між командами Динамо (Київ) – Яблонець (Чехія) відбудеться у четвер, 13 грудня. Дізнайтеся, на якому каналі дивитися коли і де дивитися онлайн трансляцію поєдинку Ліги Європи 2018/2019.

У попередніх турах Динамо вже забезпечило собі путівку в наступний раунд Ліги Європи, а от Яблонець також достроково зарезервував останнє місце в групі "K". Відтак, гра 13 грудня уже нічого не вирішує для обох команд, однак є інша мотивація.

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Для підопічних Хацкевича можлива перемога – це шанс утвердити перевагу в групі, а також подякувати вболівальникам за підтримку. А ось суперники прагнуть хоча б наостанок показати себе в Лізі Європи.

Де і коли дивитися матч Динамо – Яблонець

Місце проведення: НСК "Олімпійський" (Київ)

НСК "Олімпійський" (Київ) Дата матчу : 13.12.2018

: 13.12.2018 Час: 19:55

Пряма трансляція матчу в Україні відбудеться на телеканалі "Футбол 1". Дивитися поєдинок онлайн можна на сервісі OLL.tv.

Дізнайся, на якому каналі дивитися Динамо - Яблонець

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