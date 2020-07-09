Динамо – Ворскла: відео голів і огляд фіналу Кубка України 2020

Динамо і Ворскла провели поєдинок у Харкові

Київське Динамо зіграло з полтавською Ворсклою за Кубок України. Дивіться відео голів, а також огляд поєдинку 8 липня 2020-го року!

Динамо і Ворскла провели поєдинок на стадіоні "Металіст" у Харкові. На думку букмекерів, фаворити матчу біло-сині. На перемогу Динамо приймали ставки з коефіцієнтом 1.33. Успіх полтавського клубу оцінювали в 8.40. Нічийний результат зустрічі 5.50.

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Динамо отримувало Кубок України 11 разів, останній раз – у 2014 році.

Перший тайм розпочався активно – перший гол на 12 хвилині і Ворскла виходить вперед! Кані навішував на Ндіає, але захисник номінальних гостей хитро пропустив м'яч на Степанюка, якого ніхто не накрив. Руслан розстріляв ворота з пари метрів. Рахунок 0:1.

Дивитись онлайн відео голу Степанюка:

На 30 хвилині – відповідь Степанюку! Динамо включилося і полтавці не встояли. Після далекої подачі в штрафну Де Пена скинув на Вербича, який "обкрутився" навколо суперника і пробив воротаря Ворскли. Рахунок 1:1.

Дивитись онлайн відео голу Вербича:

Другий тайм минув без м'ячів, хоча кияни могли вийти вперед, проте арбітр Катерина Монзуль скасувала гол. Основний час поєдинку завершився нічиєю 1:1

Не вдалося командам визначити сильнішого і в овертаймах, тож доля Кубку України вирішувалася у серії післяматчевих пенальті. Гравці Динамо та Ворскли продемонстрували неабияке вміння пробивати одинадцятиметрові, проте підопічні Михайличенка таки дотиснули своїх суперників.

Команди зробили по 9 ударів, а матч завершився з рахунком 8:7 на користь Динамо. Отож, київський клуб виграв Кубок України 2019/20!

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