ДИНАМО – ВОРСКЛА ▶ дивитись онлайн фінал Кубка України 2020

У фінальному матчі Кубка України зійшлися київське ДИНАМО та полтавська ВОРСКЛА. Поєдинок відбудеться за порожніх трибун у Харкові. Дивіться онлайн трансляцію матчу та вболівайте за своїх фаворитів!

У поєдинку 8 липня 2020 року Динамо та Ворскла поборються за Кубок України з футболу. Через карантинні обмеження матч пройде без глядачів, тому ваша підтримка сьогодні особливо важлива.

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Дізнайтесь, де дивитись поєдинок, аби підтримувати своїх фаворитів.

ФІНАЛ КУБКА УКРАЇНИ 2020: ДИНАМО – ВОРСКЛА

Дата: 08.07.2020

08.07.2020 Коли: 21:30

21:30 Місце проведення: Харків,ОСК "Металіст"

Харків,ОСК "Металіст" Головний арбітр: Монзуль Катерина

Монзуль Катерина На якому каналі трансляція: UA:Перший, Футбол 1

Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org

Володар Кубка України отримає путівку в груповий етап Ліги Європи, тож обидві команди докладуть максимум зусиль, щоб перемоги. І хоча Динамо плекає надію потрапити в кваліфікацію Ліги чемпіонів, посівши 2-е місце в УПЛ, але кубковий поєдинок, без сумніву, шанс для киян врятувати відверто кепський сезон.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ ДИНАМО VS ВОРСКЛА

Стартові склади команд

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Цитаішвілі, Буяльський, Де Пена – Вербіч

Бущан – Кендзьора, Сирота, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Цитаішвілі, Буяльський, Де Пена – Вербіч Запасні : Бойко, Кадірі, Шапаренко, Соль, Циганков, Андрієвський, Караваєв, Русин, Дуелунд

: Бойко, Кадірі, Шапаренко, Соль, Циганков, Андрієвський, Караваєв, Русин, Дуелунд Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Скляр, Пуцлін – Якубу, Кулач, Кане – Степанюк

Різник – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Скляр, Пуцлін – Якубу, Кулач, Кане – Степанюк Запасні: Ткаченко, Баєнко, Опанасенко, Луізао, Шехіч, Ребенок, Васін, Кравчук, Ісенко

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДИНАМО – ВОРСКЛА

Шлях Динамо до фіналу Кубку України

Столична команда розпочала виступи в турнірі з 1/8 фіналу. У першому матчі в рідних стінах кияни обіграли чинного володаря трофея – донецький Шахтар. В 1/4 фіналу на підопічних Олексія Михайличенка чекало домашнє протистояння з Олександрією. Матч, який за драматургією не поступався попередній грі – вилучення півзахисника Динамо Мохаммеда Кадірі, скасований гол Назарія Русина, овертайми та вирішальний удар у виконанні Віктора Циганкова на 106-й хвилині – 1:0.



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У півфіналі на Динамо чекало виїзне протистояння з представником першої ліги – Минаєм. Гравці столичної команди в першому таймі двічі розписались у воротах господарів, чим гарантували собі перемогу – 0:2.

Шлях Ворскли до фіналу Кубку України 2019/2020

Як і столичні опоненти, полтавці розпочали виступи в турнірі з 1/8 фіналу. У першому матчі вони з мінімальним рахунком обіграли Колос з Ковалівки – 1:0. Матч 1/4 фіналу Ворскла провела в Чернігові проти Десни. Фаворитом зустрічі не без підстав вважалися господарі, які вже двічі обігрували опонентів у матчах чемпіонату. Але в запеклій боротьбі перемогу здобула полтавська команда – 1:0.



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У півфіналі на підопічних Юрія Максимова знову чекав виїзний матч – цього разу в Маріуполі. Першими у протистоянні відзначилися господарі. На 37-й хвилині Горбунов змістився з лівого флангу в центр і пробив по воротах, завдяки невеликому рикошету м'яч знайшов ціль. Ворскла відігралася на 80-й хвилині. У додатковий час команди діяли обережно, зрідка загострюючи гру, результат – серія післяматчевих пенальті. Її героєм став 16-річний воротар Ворскли Павло Ісенко, який відбив три удари з п'яти й вивів свою команду до фіналу.

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