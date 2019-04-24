ДИНАМО – ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись матч чемпіонату України

Поєдинок 25 туру Української Прем'єр-Ліги між командами Динамо – Шахтар розставить всі крапки над "і" щодо золота в чемпіонаті. До вашої уваги онлайн трансляція, де можна дивитися матч і вболівати за своїх фаворитів!

Українське Класичне стартує на НСК "Олімпійський". Це – вже п'ята зустріч команд Динамо і Шахтаря в сезоні, і поки що суперники демонструють приблизно однакові результати. Проте саме для "біло-синіх" поєдинок 24 квітня стане вирішальним у боротьбі за золото чемпіонату. Наразі підопічні Хацкевича відстають від "гірників" на 7 очок, тож тільки перемога господарів поля збереже інтригу в УПЛ.

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Телевізійна трансляція доступна на каналі 2+2. Дивитися гру Динамо – Шахтар можна й онлайн:

Ось які сайти показують поєдинок:

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